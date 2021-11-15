السيسي يتلقى اتصالاً هاتفياً من بوتين

الشارقة - اميمة ياسر -

تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، الإثنين، اتصالاص هاتفياً من نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

استعرض الرئيسان مستجدات الموقف التنفيذي لمشروع محطة الضبعة لتوليد الكهرباء بالطاقة النووية، وكذلك إنشاء المنطقة الصناعية الروسية في شرق بورسعيد.

وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، إن الاتصال شهد التباحث حول عدد من موضوعات العلاقات الثنائية، خاصة التعاون في المجالات الاقتصادية والصناعية والطاقة.

وأضاف راضي أن الرئيس الروسي أكد حرص بلاده على الاستمرار في الارتقاء بالتعاون المثمر والوثيق بين البلدين الصديقين، فضلاً عن الأهمية التي يوليها للتنسيق والتشاور المنتظم مع الرئيس السيسي بشأن مختلف القضايا الإقليمية والدولية.

وأشار المتحدث إلى أن الرئيس السيسي ثمن علاقات الشراكة الممتدة مع روسيا، والتي تكللت بإبرام اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين الصديقين، والتي فتحت آفاقا جديدة للتعاون الثنائي في العديد من المجالات والمشروعات المشتركة، بالإضافة إلى الجاري تنفيذها.

وتابع راضي أنه تم خلال الاتصال مناقشة تطورات أهم الملفات الإقليمية والدولية بالمنطقة، حيث عبر الرئيس الروسي عن تقديره للجهود الشخصية للرئيس السيسي في هذا الإطار، والتي عززت المسارات السياسية لتسوية الأزمات بالمنطقة، الأمر الذي رسخ دور مصر كمركز ثقل لصون السلم والأمن في محيطها الإقليمي.. مؤكداً حرص بلاده على مواصلة التعاون والتنسيق المكثف مع مصر.​