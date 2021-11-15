رئيس غرفة الصناعات الهندسية: رسوم الحماية كانت سببًا في خفض الطاقة الإنتاجية للمصانع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيرين صلاح:

قال المهندس محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إن فرض رسم حماية على منتجات الألومنيوم وحديد التسليح والبليت كانت سببًا في خفض الطاقة الإنتاجية للمصانع وجعلتها غير قادرة على التصنيع كالسابق.

وذكر المهندس أن إيقاف رسوم الحماية على منتجات الألومنيوم وحديد التسليح والبليت كانت مطالب من المصنعين لوزيرة الصناعة، مشيرا إلى أنه بعد عدة لقاءات مع الوزيرة تم اتخاذ القرار بإيقاف العمل برسوم الحماية.

وأصدرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، قرارين وزاريين لإيقاف فرض رسوم وقائية على واردات الألومنيوم وحديد التسليح والبليت.

وأضاف المهندس أن إيقاف فرض رسوم الحماية سينعكس بشكل إيجابي على الصناعة.

وتوقع المهندس تراجع أسعار الألومنيوم الشهر الجاري بعد قرار إيقاف رسوم الحماية على الألومنيوم.

وبحسب بيان من الوزارة أمس الأحد أوقفت الوزيرة العمل بالقرار رقم 907 لسنة 2019، و168 لسنة 2021 والخاصين بفرض تدابير وقائية على واردات منتجات الألومنيوم والحديد وحديد التسليح والبليت.