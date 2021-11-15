"التحالف العربي": مقتل 140 حوثيا وتدمير 18 آلية عسكرية غربي اليمن

محمد اسماعيل - القاهرة - الرياض - أ ش أ

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن مقتل 140 عنصرا من ميليشيات الحوثي وتدمير 18 آلية عسكرية في محافظتي مأرب والبيضاء، غربي اليمن.

وأوضح التحالف - في بيان أوردته قناة (الإخبارية) السعودية، اليوم الاثنين- أن خسائر مليشيات الحوثي جاءت من خلال تنفيذ 26 استهدافا لعناصر المليشيا في مأرب والبيضاء خلال 24 ساعة، مؤكدا دعم عمليات القوات اليمنية بالساحل الغربي "خارج مناطق اتفاق ستوكهولم".

وكان التحالف العربي قد أعلن أمس /الأحد/ تدمير 19 آلية عسكرية والقضاء على 80 عنصرا إرهابيا من مليشيا الحوثي من خلال تنفيذ 22 استهدافا لعناصر المليشيا في صرواح والبيضاء والجوف خلال 24 ساعة.