قائد القوات المشتركة يستقبل رئيس هيئة الأركان اليمنية

استقبل قائد القوات المشتركة الفريق الأول الركن مطلق الأزيمع في مقر قيادة القوات المشتركة للتحالف، اليوم، رئيس هيئة الأركان اليمنية الفريق الركن صغير بن حمود عزيز. وجرى خلال الاستقبال استعراض سير العمليات العسكرية في الداخل اليمني، والاطلاع على الموقف العام ومختلف التفاصيل الميدانية لمسرح العمليات.
ويأتي اللقاء في إطار التنسيقات والدعم المستمر من قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية لتحقيق الأهداف والتطلعات المنشودة وإعادة الحكومة اليمنية الشرعية.
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