أمير مكة يستقبل السفير العراقي والقنصل الأوزبكي

استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، في مقر الإمارة بجدة أمس، سفير جمهورية العراق لدى المملكة عبدالستار الجنابي. وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية، ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

كما استقبل أمير مكة القنصل العام لجمهورية أوزباكستان، نادرجان تور غونوف. وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية، ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.