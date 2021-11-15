مستوطنون يحرقون 50 شجرة زيتون شمال الخليل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 15 نوفمبر 2021

أحرق مستوطنون من إسرائيل، اليوم الإثنين، 50 شجرة زيتون ونصبوا بيتين متنقلين في أراض واقعة بمنطقة صرارة في بلدة الشيوخ، شمال شرق الخليل.



وأفادت المعلومات أن البيتين المتنقلين أقيما في أراض منطقة صرارة، التي تقام على جزء منها مستوطنة "اصفر"، وتعود للمواطن محمد بدوي الحلايقة وأشقائه نعيم وناصر.

وتشير المعلومات إلى تكرار حالات اعتداءات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين في المنطقة المذكورة، بهدف تهجير الأهالي من أراضيهم لتنفيذ مخططات استيطانية جديدة ولتوسيع المستوطنة المقامة على أراضي المواطنين وممتلكاتهم، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).