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منتدى شباب العالم: انطلاق النسخة الرابعة من 10 :13 يناير برعاية السيسي

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الشارقة - اميمة ياسر - أعلنت إدارة منتدى شباب العالم انطلاق المنتدى في نسخته الرابعة بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء خلال الفترة من 10 إلى 13 يناير 2022، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وكشف المنتدى في بيان اليوم الإثنين، عن فتح باب التسجيل للشباب الراغبين في حضور فعاليات المنتدى من مصر وكافة دول العالم ويستمر باب التسجيل مفتوحًا لشهر كامل بداية من 15 نوفمبر 2021.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب.

ويُعقد منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة بعد تأجيل نسخة المنتدى التي كان المقرر انعقادها في عام 2020 بسبب جائحة .

ويعود المنتدى لفتح آفاق الحوار بين شباب مصر والعالم بحضور الشباب من مختلف الدول ليتناقشوا حول العالم ما بعد جائحة كورونا وتأثيراته كسمة رئيسية لهذه النسخة بالإضافة إلى المحاور الرئيسية للمنتدى وهي السلام والتنمية والإبداع.

وتأتي النسخة الرابعة من المنتدى مع الالتزام الكامل بكافة الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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