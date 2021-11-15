شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق في العاصمة الهندية لمكافحة الضباب الدخاني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - طلبت المحكمة العليا في الهند من السلطات اليوم الاثنين إغلاق المكاتب في العاصمة والمدن المجاورة، للسماح للملايين بالعمل من منازلهم بينما يبحث المسؤولون عن سبل للحد من تلوث الهواء الخطير الذي أدى إلى إغلاق المدارس. جاء ذلك بعد أن اتخذت سلطات مدينة نيودلهي، التي تكافح ضبابا ساما منذ أوائل نوفمبر ، إجراءات طارئة يوم السبت، حيث أمرت بإغلاق المدارس وتوقف أعمال البناء لمدة أربعة أيام.

وقال إن.في رامانا، كبير القضاة ورئيس لجنة من ثلاثة قضاه أثناء النظر في التماس قدمه أحد مواطني المدينة " نوجه مركز وولايات العاصمة بتطبيق آلية العمل من المنزل في الوقت الحالي".

وقد سعت المحكمة أيضا إلى اتخاذ خطوات عاجلة للسيطرة على حرائق نفايات المحاصيل في ولايات هاريانا والبنجاب وأوتار براديش المجاورة، والتي أشعلها مئات الآلاف من المزارعين الذين يتطلعون إلى تطهير الحقول لموسم زراعة جديد.