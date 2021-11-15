شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس الأوروبي يؤكد دعم معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وافق المجلس الأوروبي في بروكسل اليوم على توصيات المؤتمر الاستعراضي العاشر المقبل للأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، الذي سيُعقَد في نيويورك في شهر يناير القادم.

وتؤكد التوصيات دعم الاتحاد الأوروبي لمعاهدة عدم الانتشار بوصفها حجر الزاوية في النظام العالمي لعدم الانتشار النووي، والأساس للسعي إلى نزع السلاح النووي، وعنصرًا مهمًا في تطوير تطبيقات الطاقة النووية للأغراض السلمية، إضافة إلى أهمية إضفاء الطابع العالمي على معاهدة عدم الانتشار.

ودعا المجلس جميع الدول التي لم تنضم بعد إلى المعاهدة كدول غير حائزة على الأسلحة النووية، إلى الالتزام بأحكامها، مبديًا تأييده لجميع الركائز الثلاث لمعاهدة عدم الانتشار.

وأكد أنه سيواصل تعزيز التنفيذ الكامل الشامل والمتوازن والموضوعي لخطة عمل المؤتمر الاستعراضي لعام 2010م، مبينًا أهمية التوصل إلى نتيجة إيجابية وموضوعية من المؤتمر الاستعراضي العاشر لمعاهدة عدم الانتشار.