عاجل.. عاهل المغرب يجدد دعمه لفلسطين في ذكرى "الاستقلال"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 15 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

جدد العاهل المغربي، الملك محمد السادس، اليوم الإثنين، دعمه للشعب الفلسطيني.



جاء ذلك قي برقية تهنئة، بعث بها ملك المغرب إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وذلك بمناسبة ذكرى "إعلان الاستقلال".

وقال عاهل المغرب في برقيته “أغتنم هذه المناسبة الكريمة، لأعرب لفخامتكم عن اعتزازي الدائم بالأواصر الأخوية الوثيقة التي تربط بين بلدينا وشعبينا".

وأكد حرص المملكة المغربية "الثابت على مواصلة دعمها للشعب الفلسطيني في جهوده الحثيثة لنيل حقوقه العادلة والمشروعة، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية”.

كما أعرب الملك محمد السادس، عن تمنياته للشعب الفلسطيني "بتحقيق ما يتطلع إليه من تقدم وازدهار، في ظل الأمن والحرية والاستقلال".

وفي 15 نوفمبر/تشرين الثاني 1988، اعتلى الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، منصة اجتماع المجلس الوطني الفلسطيني، في قاعة قصر الصنوبر بالجزائر، معلنا "باسم الله وباسم الشعب العربي الفلسطيني قيام دولة فلسطين فوق أرضنا الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف".