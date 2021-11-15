السوداني.. حميدتي يعتذر عن عدم تولي رئاسة لجنة مراجعة أعمال لجنة إزالة التمكين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 15 نوفمبر 2021

أفادت مصادر مطلعة اليوم الإثنين، بأن النائب الأول لرئيس مجلس السيادة السوداني محمد حمدان دقلو المعروف بـ"حميدتي"، قدم اعتذاره عن عدم تولي منصب رئاسة لجنة مراجعة أعمال لجنة إزالة التمكين، حسب الموقع الإلكتروني لصحيفة "المشهد" السوداني.



ووفق الموقع، أصدر قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في وقت سابق، قراراً بتشكيل لجنة لمراجعة واستلام الأموال المستردة بواسطة لجنة إزالة التمكين.

وأشار الموقع إلى أن البرهان جمد عمل لجنة إزالة التمكين ضمن أولى قراراته، عقب إطاحة الجيش بالحكومة المدنية وسيطرته على العملية السياسية في السودان الشهر الماضي.