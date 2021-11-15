خلية الإعلام الأمني في العراق تعلن اعتقال قيادي بتنظيم داعش

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 15 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق اليوم الإثنين اعتقال قيادي بتنظيم داعش متورط في أعمال إرهابية ضد القوات الأمنية والمواطنين.



وقالت خلية الإعلام، في بيان صحافي اليوم، إن وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزراة الداخلية تمكنت بعملية أمنية من إلقاء القبض على مايُسمى "شرعي كتيبة الفاروق".

وأضافت أن أبرز العمليات التي نفذها المعتقل هي ضرب الصهاريج المحملة بمادة البنزين والغاز على الطريق الرابط بين الحصوة المحمودية وحرق 7 صهاريج، كما قام بنصب ولصق العبوات الناسفة، وتفجيرها على المنتسبين في الأجهزة الأمنية والمواطنين مما ادى إلى مقتل 4 أشخاص.

وأشارت إلى أن المعتقل قام أيضاً بنصب عبوة ناسفة وتفجيرها داخل مركز شرطة القرية العصرية، ما أدى إلى انهيار المركز ومقتل أفراد الشرطة، موضحةً أن المعتقل اعترف بهذه الجرائم خلال التحقيق واتخذت بحقه الإجراءات القانونية.