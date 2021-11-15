مجلس النواب الليبي يؤجل جلسته الأسبوعة.. التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 15 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أجل مجلس النواب الليبي جلسته الأسبوعية اليوم الإثنين للأسبوع الثاني، وذلك بسبب استمرار قفل مطار "الأبرق" القريب من طبرق المقر الحالي لمجلس النواب لأغراض الصيانة.



ونقلت وكالة الأنباء الليبية (وال) اليوم عن عدد من أعضاء المجلس عن المنطقة الغربية، قولهم إنهم لم يتمكنوا من السفر إلى شرق البلاد بسبب توقف السفر إلى طبرق، نتيجة خضوع مطار الأبرق لعمليات صيانة وإعادة تأهيل وعدم استقباله للطائرات منذ مدة.

وأوضح أحد أعضاء البرلمان أنه قضى أمس الأحد عدة ساعات في انتظار تسيير رحلة إلى الأبرق دون جدوى، ووفق الوكالة لم يتم التأكد حتى الآن ما إذا كان مجلس النواب سيتمكن من عقد جلساته لهذا الأسبوع أم سيرحلها إلى الأسبوع المقبل.