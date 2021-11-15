شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر لهذا السبب.. الاتحاد الأوروبي "سيشدد عقوباته" على بيلاروس والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - سيشدد الاتحاد الأوروبي العقوبات على بيلاروس المتهمة بتنظيم تدفق لاجئين إلى الحدود البولندية للضغط على أوروبا، وفق ما أعلن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس الاثنين قبل اجتماع في بروكسل.



وقال ماس لدى وصوله لحضور اجتماع وزراء خارجية الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إن الرئيس البيلاروسي الكسندر "لوكاشنكو يطالب برفع جميع العقوبات. سنرد اليوم: سنزيد من تشديد العقوبات".