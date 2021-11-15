عاجل.. العاهل الأردني يؤكد على أهمية ضمان سيادة القانون دون تمييز

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 15 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، على أهمية ضمان سيادة القانون في البلاد دون تمييز



جاء ذلك في خاطب العرش الذي ألقاه بمناسبة افتتاح أعمال الدورة العادية لمجلس الأمة.

وقال الملك عبدالله الثاني إنه "من الضروري الوصول إلى بيئة حاضنة للحياة الحزبية لتشكيل برلمانات المستقبل بحيث يكون للشباب والمرأة دور بارز فيها".

وأضاف "أمامنا عمل كبير لتطوير أحزاب تستند إلى برامج قابلة للتطبيق والتقييم وتخدم مصالح المواطنين وتحقق مشاركة منتجة على جميع المستويات الوطنية والمحلية".

ومخاطبا القوى السياسية. والأحزاب دعاها "للنهوض بدورها ومسؤوليتها".

وفيما يتعلق بمساري التحديث الاقتصادي والإصلاح الإداري، فأوضح أن الهدف منهما هو تحقيق التعافي من الظروف التي فرضتها جائحة كورونا.