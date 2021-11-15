كوريا الشمالية تعقد مؤتمراً حول "الثورات الثلاث"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 15 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

ذكرت وسائل الإعلام الرسمية اليوم الإثنين، أن كوريا الشمالية ستعقد مؤتمراً حول "حركة الثورات الثلاث" في البلاد بهدف تطوير أيديولوجيتها وتقنياتها وثقافتها، وفقاً لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب".



وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية أن المشاركين في المؤتمر الخامس لأصحاب الثورات الثلاث، الذين قدموا أمثلة عملية في تنفيذ الثورات وصلوا إلى بيونغ يانغ في اليوم السابق.

وأوضحت أن حركة الثورات الثلاث هي حركة جماهيرية تم تشكيلها في عهد كيم إيل سونغ، المؤسس الراحل لكوريا الشمالية وجد الزعيم الحالي كيم جونغ -أون، لمواصلة الثورة في مجالات الأيدولوجيا والتكنولوجيا والثقافة حتى بعد إنشاء النظام الاشتراكي.

وسيكون مؤتمر هذا العام هو الرابع من نوعه الذي يعقد في ظل حكم الزعيم الحالي بعد الحدث الرابع الذي عقد في نوفمبر(تشرين الثاني) 2015، وعقدت الدورات السابقة في أعوام 1986 و1995 و2006.

ولم تذكر الوكالة تاريخ الحدث أو أي تفاصيل أخرى بشأنه، لكن من المتوقع أن تعقد الاجتماع في بداية العام الجديد لتناول نتائج السنة الأولى لخطة التنمية الاقتصادية الخمسية في البلاد، لأنها تأتي في وقت تبذل فيه جهود حثيثة على جميع الجبهات لاختتام الحملة بنجاح لهذا العام.

وفي المؤتمر الثامن للحزب في البلاد في يناير(كانون الثاني) الماضي، اعترف الزعيم الكوري الشمالي كيم بالفشل في خطته التنموية السابقة وكشف النقاب عن مخطط جديد يركز على الاعتماد على الذات وسط إغلاق مطول للحدود بسبب فيروس كورونا والعقوبات العالمية، ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان كيم سيحضر الحدث شخصياً.