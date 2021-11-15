بقيمة 1.2 مليون جنيه.. ضبط عنصريين إجراميين بـ 60 طربة حشيش في الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط 60 طربة لمخدر الحشيش، بحوزة اثنين من العناصر الإجرامية بالإسكندرية بقصد الإتجار.

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام وبالاشتراك مع مديرية أمن الإسكندرية نشاط إثنين من العناصر الإجرامية لأحدهما معلومات جنائية تخصص نشاطهما الإجرامي في الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهما.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما حال استقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة برج العرب، وضُبط بحوزتهما 60 طربة لمخدر الحشيش وزنت 15 كيلو جرام" ومبلغ مالي و2 هاتف محمول.

وبمواجهتهما أيدوا ما جاء بالتحريات، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالي (1٫2 مليون جنيه).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.