تداول 229 ألف طن بضائع استراتيجية بميناء الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية– محمد عامر:

شهد ميناء الإسكندرية، نشاطًا في حركة السفن والبضائع والحاويات، اليوم الاثنين، وبلغ إجمالي عدد السفن المترددة على الميناء 57 سفينة تحمل سلع وبضائع إستراتيجية.

وقال أحمد بريقع، المتحدث الرسمي باسم هيئة ميناء الإسكندرية، إن البضائع المتداولة تقدر بـ 229 ألف طن وتشمل غلال ومواد بترولية وبضائع عامة.

وأشار المتحدث باسم ميناء الإسكندرية، في بيان، اليوم الأحد، إلى تداول 1289 حاوية صادرة وواردة، ودخول وخروج نحو 10 آلاف شاحنة عامة من وإلى الميناء خلال الـ 48 ساعة الماضية.