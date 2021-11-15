التعليم العالي: تعاون علمي بين المعهد القومي للمعايرة والمعهد المترولوجي الفرنسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا شبل:

تلقى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا من الدكتور نهى عماد رئيس المعهد القومي للمعايرة، حول استضافة المعهد للخبير الفرنسي د. سادلي نائب رئيس المعهد المترولوجي الفرنسي ورئيس معمل الحرارة؛ بهدف تبادل الخبرات والتعاون العلمي في مشروعات بحثية مشتركة لمعمل مترولوجيا القياسات الحرارية.

وحسب بيان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الاثنين، أشار التقرير إلى أن استضافة الخبير الفرنسي تأتي في ضوء خطة المعهد القومي للمعايرة، لتحقيق أهدافه القومية، ودعم قدرات أعضاء هيئة البحوث بالمعهد، في المجالات العلمية المختلفة.

وأوضح التقرير أن الدكتور سادلي قدم عروضا تقديمية عن أحدث التقنيات والبحوث العلمية التي تجرى في مجال مترولوجيا الحرارة وتعزيز وتطوير تلك الابحاث فى المجالات التى تهدف إلى تطوير المجالات الصناعية، مُستعرضًا إمكانيات المعهد الفرنسي وأهم المشروعات البحثية الجارية.

ونوه التقرير إلى إجراء مناقشة مع السادة الباحثين بمعمل مترولوجيا القياسات الحرارية عن الإمكانيات الحالية لمعمل مترولوجيا القياسات الحرارية بالمعهد القومي للمعايرة والأجهزة المُتاحة والخبرات الفنية الموجودة بالمعمل.

وتناول التقرير التوصيات المُقترحة لتطوير إمكانيات المعهد للنهوض بالبحث العلمي في مجال القياسات الحرارية، ومُناقشة الإعداد لمذكرة تفاهم بين الجانبين لتعزيز التعاون العلمي المُشترك وتبادل الخبرات.