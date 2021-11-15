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تحرير 13 محضرًا لمحال جزارة ومنافذ لبيع اللحوم بالفيوم

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محمد اسماعيل - القاهرة - الفيوم-حسين فتحى:

واصلت محافظة الفيوم حملاتها المكبرة بمشاركة مديريات الطب البيطري والتموين والصحة، بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك، والوحدات المحلية، للمرور على محال بيع وعرض اللحوم بجميع مراكز وقرى المحافظة.

وأسفرت الحملات عن تحرير 11 محضرًا بمدينة الفيوم ومركز يوسف الصديق، منها 3 محاضر بيع بأعلى من التسعيرة المقررة 140 جنيهًا للكيلو، ومحضر عرض لحوم مذبوحة خارج المجزر، و 8 محاضر بمركز يوسف الصديق، تضمنت مخالفات الذبح خارج المجازر الحكومية، وعدم الإعلان عن قائمة أسعار اللحوم المعروضة، وعدم وجود شهادات صحية للعاملين بمنافذ البيع.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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