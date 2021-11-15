مؤتمر غلاسكو للمناخ يُدرج 5 نقاطٍ مهمّة

اسماعيل عبد الحي - إنتهت محادثات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (COP26) في غلاسكو بأسكتلندا، وتم الإتفاق على "ميثاق غلاسكو" الذي وافقت عليه جميع الدول البالغ عددها 197.

ويتوّج هذا الإتفاق مفاوضات على مدى أسبوعين جرى تمديدها ليوم واحد من أجل إحداث توازن بين مطالب الدول المعرضة للتأثر بالمناخ والقوى الصناعية الكبرى، وتلك الدول التي يعتبر إستهلاكها أو صادراتها من الوقود الأحفوري أمرا حيويا لتطورها الاقتصادي.

الإبقاء على ظاهرة الإحتباس الحراري عند مستوى 1.5 درجة مائوية:

أرادت حكومة المملكة المتحدة بصفتها الدولة المضيفة، وبالتالي رئيسة كوب 26(COP26)، الإبقاء على ظاهرة الإحتباس الحراري عند مستوى 1.5 درجة مائوية، وهو الهدف الأقوى لإتفاقية باريس عام 2015.

وتنص إتفاقية باريس على أن درجات الحرارة يجب أن تكون "أقل بكثير" من درجتين مائويتين فوق مستويات ما قبل الصناعة، ويجب على الدول "متابعة الجهود" للحد من إرتفاع درجات الحرارة إلى 1.5 درجة مائوية.

وقبل كوب 26، كان العالم يسير بإتجاه حدوث إرتفاع في درجات الحرارة بمقدار 2.7 درجة مائوية بناء على إلتزامات الدول والتغيرات في التكنولوجيا، لكن التعهدات الجديدة في كوب 26 لخفض الإنبعاثات هذا العقد من قبل بعض البلدان الرئيسية، خفّضت هذا إلى أفضل تقدير قدره 2.4 درجة مائوية.

التخلص التدريجي من إستخدام الفحم:

ينص ميثاق غلاسكو للمناخ أيضا على أنه يجب التخلص التدريجي من إستخدام الفحم بلا هوادة، وكذلك الإعانات المقدمة للوقود الأحفوري.

والصياغة أضعف من المقترحات الأولية، مع النص النهائي الذي يدعو فقط إلى "خفض تدريجي" وليس "التخلص التدريجي" من الفحم، بسبب التدخل الثاني الأخير من قبل الهند والإعانات "غير الفعالة".

وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها ذكر الوقود الأحفوري في إعلان محادثات المناخ للأمم المتحدة. وهذا تحول مهم، مع الإعتراف أخيرا بضرورة الحد من إستخدام الفحم وأنواع الوقود الأحفوري الأخرى، من أجل معالجة حالة الطوارئ المناخية.

إستمرار الدول الغنية في تجاهل مسؤوليتها التاريخية :

لقد تم أخيرا كسر حظر الحديث عن نهاية الوقود الأحفوري. وما فتئت البلدان النامية تطالب بالتمويل لدفع ثمن "الخسائر والأضرار" مثل تكاليف آثار الأعاصير وإرتفاع مستوى سطح البحر.

وتقول الدول الجزرية الصغيرة والدول المعرضة لتغير المناخ، إن الإنبعاثات التاريخية للملوثات الرئيسية تسببت بهذه الآثار، وبالتالي هناك حاجة إلى التمويل.

وقاومت الدول المتقدمة بقيادة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، تحمل أي مسؤولية عن هذه الخسائر والأضرار، وإعترضت على إنشاء "مرفق غلاسكو للخسائر والأضرار"، وهي طريقة لدعم الدول الضعيفة.

المناهج السوقية وغير السوقية لتجارة الكربون :

يمكن لأسواق الكربون أن تلقي بشريان حياة محتمل لصناعة الوقود الأحفوري، مما يسمح لها بالمطالبة "بتعويضات الكربون" ومواصلة العمل كالمعتاد تقريبا.

وتم الإتفاق أخيرا على سلسلة متعرجة من المفاوضات حول المادة 6 من إتفاقية باريس، بشأن المناهج السوقية وغير السوقية لتجارة الكربون، بعد ست سنوات.

وتم إغلاق أسوأ وأكبر الثغرات، ولكن لا يزال هناك مجال أمام البلدان والشركات للتلاعب بالنظام.

تحركات نشطاء المناخ التالية ستكون حاسمة:

من الواضح أن الدول القوية تتحرك ببطء شديد وقد إتخذت قرارا سياسيا بعدم دعم تغيير خطوة في كل من إنبعاثات غازات الإحتباس الحراري، والتمويل لمساعدة البلدان الفقيرة بالدخل على التكيف مع تغير المناخ وتخطي عصر الوقود الأحفوري، لكنهم يتعرضون لضغوط شديدة من قبل شعوبهم وخاصة مناصري المناخ.

في الواقع في غلاسكو، شهدنا إحتجاجات ضخمة يوم الجمعة من أجل المستقبل ويوم السبت العالمي للعمل، تجاوزت بشكل كبير الأرقام المتوقعة.

وهذا يعني أن الخطوات التالية للنشطاء والحركة المناخية مهمة. سيحاول هذا منع حكومة المملكة المتحدة من منح ترخيص لإستغلال حقل كامبو النفطي الجديد قبالة الساحل الشمالي لأسكتلندا.

ومن المتوقع أن تكون هناك المزيد من الإجراءات بشأن تمويل مشاريع الوقود الأحفوري، حيث يحاول النشطاء خفض الإنبعاثات من خلال تجويع صناعة رأس المال. ودون هذه الحركات التي تحث البلدان والشركات، بما في ذلك مؤتمر كوب 27 في مصر، لن نحد من تغير المناخ ونحمي كوكبنا .

المصدر: رويترز