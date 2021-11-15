أمير الكويت يفوّض ولي عهده لممارسة بعض الاختصاصات الدستورية مؤقتا

أصدر أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ، اليوم، أمرًا أميريًا بالاستعانة بولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح لممارسة بعض الاختصاصات الدستورية لأمير البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية، تصريحًا للشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح وزير شؤون الديوان الأميري أوضح فيه أنه صدر أمر أميري بالاستعانة بولي العهد لممارسة بعض الاختصاصات الدستورية لأمير الكويت وبصفة مؤقتة.