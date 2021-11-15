روسيا تعلن استعدادها للمساعدة في حل أزمة الهجرة على حدود بيلاروس

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 15 نوفمبر 2021 01:22 مساءً - منذ 35 دقيقة

آخر تحديث: 15 - نوفمبر - 2021 12:47 مساءً

قال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن روسيا مستعدة للمساعدة في حل أزمة الهجرة على حدود بيلاروس والاتحاد الأوروبي “كمفاوض”.

وأضاف بيسكوف في تصريحات صحفية اليوم الاثنين، “يمكن لروسيا المساعدة في حل أزمة المهاجرين على حدود بيلاروس مع الاتحاد الأوروبي كوسيط في المفاوضات”.

ولفت بيسكوف إلى أن الولايات المتحدة تسيء تفسير أزمة الهجرة على الحدود البيلاروسية البولندية.

قائلا: “إن تصريح وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكين بشأن “أنشطة وتصرفات رئيس بيلاروس التي تهدف إلى صرف الانتباه عن تصرفات روسيا في أوكرانيا”. هو “تفسير وتقييم خاطئ.. . البيان خاطئ من حيث الجوهر والأساس ونحن لا نتفق معه”.

وأوضح المتحدث باسم الكرملين أنه من الخطأ تماما إلقاء اللوم على رئيس بيلاروس بشأن الوضع مع المهاجرين على حدود بيلاروس وبولندا.

كما أشار بيسكوف إلى أن الرئيسان الروسي والبيلاروسي على اتصال دائم ويتبادلان جميع المعلومات اللازمة.