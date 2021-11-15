بغداد تسيّر أولى رحلاتها لإعادة مهاجرين عراقيين من بيلاروس

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 15 نوفمبر 2021 01:22 مساءً - منذ ساعتين

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف، أن بلده سيسير أول رحلة لإعادة مهاجرين عراقيين عالقين على الحدود في بيلاروس، الخميس المقبل.

وقال الصحاف للقناة العراقية الرسمية، ليل الأحد، إن ”العراق سيسير رحلة أولى للراغبين بالعودة الطوعية يوم الـ18 من الشهر الجاري، ونحن مع العودة الطوعية“.

وأضافت أن الخارجية ”رصدت تسجيل 571 عراقيا في مقاطعتين ضمن 8 مخيمات“ على الحدود في بيلاروس، دون أن يحدد ما إذا كانت الرحلة ستشمل الـ571 جميعهم.

وتابع أنه ”لا يمكن إحصاء الأعداد كاملة لأن الشريط الحدودي يمتد 680 كلم، وهناك إعراض عن العودة لدى البعض“.

وأكد الصحاف الجمعة الماضي، ”بدء تسجيل الراغبين بالعودة الطوعية“، استعدادا ”لاكتمال الأعداد الخاصة برحلة ستتوجه من مينسك إلى العراق خلال الأيام القليلة المقبلة“.

وقال إن العراق ”على استعداد تام وكامل للقيام بأكثر من رحلة“.

وعلق العراق ”حتى إشعار آخر“ منذ الخامس من آب/ أغسطس الماضي، الرحلات بين بغداد ومينسك، باستثناء تلك التي أعدت لإعادة المهاجرين. وأعيد حينها ”نحو ألف شخص“، وفق ما أفاد المتحدث باسم الخطوط العراقية حسين جليل.

وذكر الصحّاف الأحد أن ذلك الإجراء ”حدّ من سفر العراقيين إلى هناك بنسبة معينة، لكن المشكلة أن هناك من يسافر إلى بيلاورس عبر رحلات من خارج العراق“.

وذكرت شركة بيلافيا للطيران البيلاروسية، صباح الإثنين، أنها لن تسمح لمواطني أفغانستان والعراق وسوريا واليمن بركوب رحلات جوية من دبي بناء على طلب الإمارات.

وحظرت أنقرة الجمعة على السوريين والعراقيين واليمنيين السفر من مطارات تركية إلى بيلاروس على خلفية أزمة اللاجئين عند الحدود بين البلد السوفيتي سابقا وبولندا.

وأوقف العراق ”البراءة القنصلية للقنصل الفخري لبيلاروس بشكل موقت“، وفق وزارة الخارجية.