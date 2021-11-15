شكرا لقرائتكم خبر عن من أجل مواجهة كورونا .. الصين تضع آلاف الطلاب في الحجر الصحي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وضعت السلطات الصينية آلاف من الطلاب في الحجر الصحي، فيما يعد أحدث مثال على الاجراءات الصارمة التي تتخذها الصين لمواجهة فيروس كورونا.

وطلبت السلطات من أكثر من 10 آلاف طالب البقاء في أماكن إقامتهم أو الذهاب لفنادق حجر صحي في مدينة داليان بشمال شرق البلاد.

وتأتي هذه الخطوة بعد تفشي الفيروس بين الطلاب، حيث تم تسجيل 60 إصابة بين الطلاب. ويبلغ عدد الاصابات في المدينة، التي يبلغ تعداد سكانها أكثر من 6 ملايين نسمة، أكثر من 200 حالة.

وتتبع الحكومة الصينية سياسة عدم التهاون في التعامل مع جائحة كورونا، وفرضت إجراءات تشمل فرض حظر التجوال وإجراء اختبارات وتعقب المخالطين للحالات المصابة والحجر الصحي وقيود صارمة لدخول البلاد.

ونجحت هذه الاجراءات حتى الآن في تحجيم الجائحة وظهور بؤر تفش أصغر، تم السيطرة عليها مجددا بعد بضعة أسابيع. مع ذلك ظهرت موجات إصابات جديدة منذ ظهور سلالة دلتا الأكثر قدرة على الانتشار.