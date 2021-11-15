عقب الفشل الأخير.. رونالدو يوجه رسالة 'مؤثرة' للجماهير

وكان يكفي البرتغال التعادل أمام صربيا لضمان مقعد في مونديال قطر، إلا أن الصربي ألكسندر ميتروفيتش أحرز هدف الفوز لمنتخب بلاده في الوقت القاتل (2-1)، أمس الأحد، لينقل زملاء رونالدو إلى الملحق الأوروبي.ونشر رونالدو، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صورة له عقب المباراة، وكتب عليها: أظهرت لنا كرة القدم مرارًا وتكرارًا أن المسارات الأكثر التفافًا تؤدي إلى أكثر النتائج المرجوة في بعض الأحيان".

وأضاف: "كانت نتيجة مباراة الأمس صعبة، لكنها لم تكن كافية لإحباطنا. هدفنا الخاص بالتواجد في كأس العالم 2022 لا يزال حيًا إلى حد كبير، ونعلم ما يتعين علينا القيام به للوصول إلى هناك. لا أعذار لدينا. البرتغال ستذهب إلى قطر".



وأنهى برازيل أوروبا دور المجموعات في المركز الثاني برصيد 17 نقطة، خلف منتخب صربيا صاحب الصدارة بـ20 نقطة، علمًا بأن صاحب المركز الأول يتأهل مباشرة إلى المونديال، فيما يخوض صاحب المركز الثاني الملحق الأوروبي.