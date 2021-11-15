مختص يرسم 3 سيناريوهات لتغير فيروس كورونا

وقال جمتشوغوف لإذاعة "سبوتنيك" الروسية إن فيروس كورونا يتغير باستمرار.

وحسب أخصائي الأمراض المعدية، يمكن حساب مسارات التطور الإضافي لـ SARS-CoV-2 بناء على المعرفة السابقة حول تطور فيروسات أخرى.

وأضاف:" الخيار الأول هو أن الفيروس التاجي SARS-CoV-2 يمكنه أن يجد صاحبا جديدا له وسيتم التوصل معه إلى ما يسمى بـ" توافق مناعي. والخيار الثاني هو أنه يمكن أن يختفي الفيروس كما اختفى مثلا السارس ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية. والخيار الثالث، وهو الأسوأ للبشرية، عندما سيتطفل على البشر دائما، مثل فيروس الإنفلونزا الثاني".



هذا وكان رئيس مركز "غاماليا" الروسي للوبائيات والبيولوجيا المجهرية، ألكسندر غينسبورغ ، قد قدم في وقت سابق معلومات جديدة عن كمية الأجسام المضادة التي تظهر عند الخضوع أكثر من مرة لعمليات إعادة التطعيم ضد فيروس كورونا. وقال: "كانت هناك حالات للتطعيم المتكرر، وقمنا بمراقبة مدى تغير كمية الأجسام المضادة، وكل شيء صار على ما يرام". وأضاف أنه لم يتم تسجيل أي عواقب سلبية للإنسان".