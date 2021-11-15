شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بلينكن ونظيره الفرنسي يناقشان النشاط العسكري الروسي "المقلق" بأوكرانيا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تحدث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مع نظيره الفرنسي جان إيف لودريان حول نشاط عسكري روسي "مثير للقلق" يجري "في أوكرانيا وبالقرب منها"، حسب ما أكد مسؤول أميركي مساء أمس الأحد.



وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس في بيان إن الوزيرين تحدثا السبت وتطرقا إلى "تقارير حول نشاط عسكري روسي مثير للقلق في أوكرانيا وبالقرب منها، واستمرار التزامهما الصارم بسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها".