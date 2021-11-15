عبدالله بن زايد يستقبل نائب وزيرة خارجية النرويج

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 15 نوفمبر 2021

استقبل الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الاماراتي هنريك ثون نائب وزيرة خارجية مملكة النرويج.



جرى خلال اللقاء - الذي عقد في دبي - استعراض علاقات الصداقة بين دولة الإمارات والنرويج وسبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في عدة مجالات، كما بحثا عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ورحب الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بزيارة نائب وزيرة خارجية النرويج .. مؤكدا على العلاقات المتميزة التي تجمع بين البلدين.

من جانبه أشار هنريك ثون إلى تطلع بلاده لتعزيز علاقات التعاون مع دولة الإمارات.