قتيلة و5 جرحى في قصف مدفعي على ريف حلب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 15 نوفمبر 2021

أعلنت المعارضة السورية مقتل سيدة وإصابة 5 أشخاص من عائلة واحدة في قصف مدفعي على بلدة كفر نوران بريف حلب الغربي اليوم الإثنين.



وقال مصدر في الدفاع المدني التابع للمعارضة السورية "قتلت سيدة في العقد الخامس من العمر وأصيب 5 آخرون، بينهم طفلان من عائلة واحدة، في قصف مدفعي من القوات الحكومية استهدف بلدة كفرنوران بريف حلب الغربي ".

وأكد المصدر أن القوات الحكومة قصفت البلدة بأكثر من 20 قذيفة مدفعية.

من جانبه، قال قائد عسكري في الجبهة الوطنية للتحرير "شنت طائرات حربية روسية صباح اليوم غارات على محيط بلدة مجدليا وقرية دير سنبل في ريفي ادلب الشرقي والجنوبي، ما ادى إلى اندلاع حرائق وتدمير عدة منازل".

وشهدت مناطق ريفي حلب وادلب خلال الأيام الماضية تصعيداً جديداً من عمليات القصف، وأصيب خمسة أشخاص يوم أمس في قصف للقوات الحكومية والروسية على بلدة تفتناز بريف ادلب.