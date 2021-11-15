الكاظمي يوجه بمكافحة الفساد في العراق

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 15 نوفمبر 2021

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة في العراق، اليوم الإثنين، صدور توجيه عن مكتب رئيس مجلس الوزراء ألزم فيه الوزرات والجهات غير المُرتبطة بوزارة والمحافظات كافة، بالتنسيق معها في المُؤتمرات والاجتماعات والمجالات المتعلقة بمضامين الاتفاقيّات الدولية المعنية بمُكافحة الفساد.



وذكرت الهيئة في بيان نقلته قناة "السومرية نيوز"، أنّ "مكتب رئيس مجلس الوزراء أكد أنّ هذا التوجيه يأتي في إطار جهود وسعي جمهورية العراق الرامية إلى مكافحة الفساد، وتماشياً مع مضامين اتفاقية الأمم المتّحدة لمُكافحة الفساد التي انضمَّ إليها العراق، بموجب القانون رقم (35) لسنة 2007".

وأضافت أن "التوجيه بالتنسيق مع الهيئة يأتي من كونها الجهة الرسميَّـة المعنيَّة بتمثيل العراق في الاتفاقية الأممية، ومضامين أحكام قانونها النافذ رقم (30) لسنة 2011 المعدل، وبغية توحيد الجهود الرامية لتوثيق عرى التعاون بين مؤسسات الدولة والجهات ذات العلاقة لعدم الإرباك وتفادياً للتعارض".