أنور قرقاش: أوضاع العالم الحرجة تحتم علينا العمل الجاد لضمان مستقبل أبنائنا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 15 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

قال الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات، إن الأوضاع الحرجة التي يشهدها العالم تحتم علينا العمل الجاد لضمان مستقبل أبنائنا.



وأكد المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات أنه في الذكري الخمسين لتأسيس الإمارات نسعى لتعزيز آلية حقوق الإنسان.

وأضاف قرقاش خلال مداخلته في أعمال اليوم الثاني من ملتقى "أبوظبي الاستراتيجي"، أن بلاده ركزت في الاحتفال بالخمسين على ما ستنجزه وليس ما تحقق بالفعل.

وحول الشأن الإقليمي قال: "قلقون من تدخل إيران في اليمن وسوريا ولبنان".

ودعا طهران إلى التوقف عن تدخلاتها في المنطقة والتفاعل الجاد مع جيرانها.

وفيما يتعلق بالوضع الأفغاني، أشار قرقاش إلى معارضة بلاده لنشاط المجموعات المسلحة وداعش في البلد الآسيوي، مؤكدا أنه لا ينبغي لطالبان أن تسمح لهم بوضع موطئ قدم بأفغانستان.

وأعرب قرقاش عن قلق الإمارات من الوضع في أفغانستان ومن تداعيات الأزمة الإنسانية التي تتفاقم بها.

وحول القضية الفلسطينية، قال قرقاش إن الإمارات تتطلع للعب دور في إيجاد حل للقضية الفلسطينية.

وأكد المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات أن الاتفاق الإبراهيمي أزال حاجزا نفسيا ووضع بلاده في موقف أفضل لتعزيز الحوار.

وعرج قرقاش أيضا على المشهد السوداني، قائلا إن الإمارات دعمت الانتقال السلمي في السودان، مؤكدا أن بلاده تعمل مع شركائها في الولايات المتحدة والسعودية وبريطانيا لدعم عودة الحكومة المدنية في الخرطوم.

وحذر من أن النظام العالمي لا يحتمل الدخول في حرب باردة جديدة، مشددا على أن الإمارات تسعى خلال فترة عضويتها في مجلس الأمن لتعزيز التواصل بين الدول العربية ودعم دور المنظمات الدولية للدفع نحو السلام.