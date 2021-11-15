شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مقتل 5 جنود سوريين في دير الزور والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 15 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

قُتل عميد في الجيش السوري و4 جنود أمس الأحد في انفجار قنبلة في شرق سوريا، وذلك غداة هجوم أسفر عن مقتل 13 مقاتلا موالين للقوات الحكومية، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.



وأفاد المرصد بأن "عبوة ناسفة" انفجرت بسيارة كانت تقل العسكريين الخمسة في محافظة دير الزور.

وعلى الرغم من إسقاط "خلافته" في سوريا في مارس (آذار)2019، يواصل تنظيم داعش شن هجمات دموية في البلاد، خصوصا في البادية الممتدة بين محافظتي حمص ودير الزور.

والسبت قُتل 13 مقاتلاً موالياً لقوات الجيش السوري في "كمين" نفذه تنظيم داعش في بادية المسرب في ريف دير الزور الغربي في شرق سوريا، وفق المرصد.