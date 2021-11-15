شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 5 من أفراد أسرة واحدة في هجوم مسلح شمال المكسيك والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - لقى 5 من أفراد أسرة واحدة مصرعهم وأصيب رضيع يبلغ من العمر 8 أشهر فى هجوم شنه مسلحون مجهولون على منزل بشمال المكسيك.

ونقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم الاثنين، عن ممثلى الادعاء فى ولاية جواناخواتو قولهم إن الهجوم وقع في بلدة "أباسيو إلجراندي" حيث تخوض عصابات المخدرات معارك لفرض النفوذ.

وأضحت الشبكة أن الضحايا هم ثلاث سيدات ورجل وصبي يبلغ من العمر 14 عاما، فيما تم نقل الرضيع المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

يشار إلى أن حرب المخدرات الوحشية في المكسيك تحصد آلاف الأرواح كل عام حيث تقاتل جماعات التهريب القوية للسيطرة على الأرض والنفوذ.

وكانت السلطات المكسيكية، أعلنت مقتل شخصان من أفراد عصابة مخدرات فى المكسيك، خلال إطلاق نار على شاطئ بالقرب من منتجع كانكون المكسيكى، بحسب ما نقلت "روسيا اليوم".

وقالت السلطات المكسيكية، إن اثنين من أفراد عصابة مخدرات قتلا بالرصاص على شاطئ بالقرب من منتجع كانكون المكسيكى.

واقتحمت مجموعة من مسلحي عصابات المخدرات، منتجع بويرتو موريلوس الراقي وأعدموا اثنين من تجار المخدرات من عصابة منافسة.

وقال أوسكار مونتيس دي أوكا، المدعي العام بولاية كوينتانا رو، لمحطة راديو فورميولا" إن "حوالي 15 شخصا وصلوا إلى الشاطئ لاغتيال رجلين ظهرا قائلين إنهما التجار الجدد في المنطقة".

وأضاف "إن أحد الرجال المستهدفين في الهجوم فر إلى أحد الفنادق قبل أن يلقى حتفه. وقتل الآخر على الشاطئ". وقال: "إن شخصا تعرض لإصابات لا تهدد حياته في الهجوم". أخرين بالاستفادة من الموقع مما تطلب اعطاء مهلة لهم لتشغيلها او ازالتها ضمن الجهود التنظيمية الجاري تنفيذها