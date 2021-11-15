قرار 'هام' من التربية بشأن المتغيبين عن اداء امتحان الدور الثاني - عاجل

بغداد - ياسين صفوان - قررت وزارة التربية ، اليوم الاثنين، شمول تلاميذ وطلبة الصفوف غير المنتهية (بما فيها تلاميذ الصف السادس الابتدائي) المتغيبين عن أداء الامتحان في الدور الثاني بدرجة القرار (10 درجات).

وأوضح المكتب الإعلامي للوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "وزير التربية علي حميد الدليمي وافق على شمول تلاميذ وطلبة الصفوف غير المنتهية (بما فيها تلاميذ الصف السادس الابتدائي) المتغيبين عن أداء الامتحان في الدور الثاني بدرجة القرار (10 درجات) ، واضافتها على الدور الأول للعام الدراسي 2020 – 2021 ، في حالة الاستفادة منها وتنقل التلميذ أو الطالب من الرسوب الى النجاح".