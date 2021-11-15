ألمانيا تسجل مجدداً أعلى معدل إصابة أسبوعي بفيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 15 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

سجلت ألمانيا مجدداً أعلى معدل إصابة أسبوعي بفيروس كورونا، حيث أعلن معهد روبرت كوخ الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية صباح اليوم الاثنين أن معدل انتشار المرض بين كل مئة ألف نسمة في غضون 7 أيام بلغ اليوم 303 إصابات، مقابل 289 إصابة أمس الأحد، وتم تسجيل أدنى معدل في 6 يوليو(تموز) الماضي عند 4.9 إصابة.



وبحسب البيانات، بلغ عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا التي تم تسجيلها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 23607 حالة، استنادا إلى بيانات الإدارات الصحية المحلية. وعلى سبيل المقارنة، بلغ عدد الإصابات الجديدة يوم الاثنين الماضي 15513 إصابة.

وسجل المعهد 43 حالة وفاة جراء الفيروس في غضون 24 ساعة، مقابل 33 وفاة يوم الاثنين الماضي. وبلغ إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس 97 ألفاً و715 حالة. وبلغ عدد المتعافين 4 ملايين و494 ألفاً و300 شخص.