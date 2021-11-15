البحرين تجيز استخدام عقار "أسترازينيكا" المضاد لفيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 15 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

وافقت البحرين، الأحد، على الاستخدام الطارئ لعقار "إفوشيلد" الذي تنتجه شركة "أسترازينيكا" لعلاج فيروس كورونا.



وسيقتصر العقار على البالغين ممن لا تقل أعمارهم عن 18 عاماً الذين يعانون من نقص المناعة أو الذين يتناولون أدوية تثبط المناعة، فضلاً عن العاملين في وظائف تعرضهم لخطر انتقال العدوى، وفقاً لوكالة أنباء البحرين.

يذكر أن دواء "إفوشيلد" مزيج من اثنين من الأجسام المضادة، والذي حقق "انخفاضاً ذا دلالة إحصائية في حالات الإصابة بفيروس كورونا "كوفيد-19" الحاد أو التي أدت إلى الوفاة " لدى المرضى الذين لم يدخلوا المستشفى ومن يعانون من أعراض بين خفيفة إلى متوسطة.

وقد شارك أكثر من 5000 شخص في التجارب السريرية المسماة PROVENT، حيث ثبت أن المزيج فعال بنسبة 77٪ ضد فيروس كورونا، بينما لم تكن هناك تقارير عن أي أعراض شديدة داخل المجموعة التي تلقت العلاج.

كما أظهرت بيانات السلامة أنه بشكل عام، حيث كان معدل حدوث الأعراض الشديدة متوازنًا لدى أولئك الذين تلقوا مزيجًا وهميًا.