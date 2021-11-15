شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ما هي آخر مستجدّات إصابات ووفيات كورونا حول العالم؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 15 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 253.3مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى خمسة ملايين 352484.



وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة 765210 47107685

الهند 463530 34437307

البرازيل 611222 21953838

المملكة المتحدة 142835 9524971

روسيا 509947 9070674

تركيا 73279 8383280

فرنسا 118137 7275149

إيران 128167 6037718

الأرجنتين 116228 5305151

إسبانيا 87673 5047156.

وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات

23 - العراق 23503 2069247

40 - المغرب 14734 948226

44 - الأردن 11215 889671

48 - الإمارات 2143 740879

49 - تونس 25311 715687