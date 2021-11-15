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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ما هي آخر مستجدّات إصابات ووفيات كورونا حول العالم؟ والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 15 نوفمبر 2021
متابعات_الخليج 365
أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 253.3مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى خمسة ملايين 352484.
وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.
وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:
الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة
الولايات المتحدة 765210 47107685
الهند 463530 34437307
البرازيل 611222 21953838
المملكة المتحدة 142835 9524971
روسيا 509947 9070674
تركيا 73279 8383280
فرنسا 118137 7275149
إيران 128167 6037718
الأرجنتين 116228 5305151
إسبانيا 87673 5047156.
وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:
الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات
23 - العراق 23503 2069247
40 - المغرب 14734 948226
44 - الأردن 11215 889671
48 - الإمارات 2143 740879
49 - تونس 25311 715687