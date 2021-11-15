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ما هي آخر مستجدّات إصابات ووفيات كورونا حول العالم؟

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ما هي آخر مستجدّات إصابات ووفيات حول العالم؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 15 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 253.3مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى خمسة ملايين 352484.

 

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

 

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

 

الدول والمناطق            إجمالي الوفيات               عدد الإصابات المؤكدة

 

الولايات المتحدة                 765210                           47107685

 

الهند                                 463530                           34437307

 

البرازيل                          611222                          21953838

 

المملكة المتحدة                142835                          9524971

 

روسيا                            509947                           9070674

 

تركيا                            73279                             8383280

 

فرنسا                          118137                                7275149

 

إيران                         128167                             6037718

 

الأرجنتين                       116228                           5305151

 

إسبانيا                         87673                                5047156.

 

وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

 

الدول وترتيبها              عدد الوفيات                  عدد الإصابات

 

23 - العراق                     23503                        2069247

 

40 - المغرب                  14734                         948226

 

44 - الأردن                    11215                         889671

 

48 - الإمارات                   2143                        740879

 

49 - تونس                     25311                       715687

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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