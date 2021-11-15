بـ6 مقاتلات يوروفايتر.. ألمانيا تشارك في "بيتش بلاك"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 15 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

تعتزم القوات الجوية الألمانية المشاركة في التدريبات العسكرية متعددة الجنسيات "بيتش بلاك" في أستراليا بمقاتلات "يوروفايتر".



وقال متحدث باسم السلاح الجوي الألماني إنه سيُجرى من أجل هذا الغرض نقل ست طائرات "يوروفايتر" ألمانية في سبتمبر/أيلول 2022، مضيفا أن ثلاث من الطائرات الستة ستتوجه إلى اليابان في زيارة قصيرة.

وأوضح المتحدث أن مفتش القوات الجوية، اللفتنانت جنرال إينجو جيرهارتس، اتفق على ذلك مع نظيره الياباني، الجنرال شونجي إيزوتسو، في معرض دبي للطيران.

وتتنقل الفرقاطة "بايرن" حاليا إلى المنطقة لتعزيز التعاون مع حلفاء.