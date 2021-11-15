عبدالله بن زايد يستقبل وزير خارجية مصر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 15 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

استقبل الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الاماراتي سامح شكري وزير خارجية جمهورية مصر العربية.



جرى خلال اللقاء - الذي عقد في دبي - بحث العلاقات الأخوية المتجذرة بين دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية وسبل تعزيز مختلف جوانب العمل والتعاون المشترك بين البلدين الشقيقين.

كما بحثا تطورات الأوضاع في المنطقة وجهود ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار بها إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ورحب الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بزيارة وزير الخارجية المصري .. مؤكدا عمق العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع البلدين الشقيقين والحرص على تنميتها وتطويرها في المجالات كافة بما يلبي تطلعات قيادتهما ويعود بالخير على شعبيهما.

من جانبه أشاد سامح شكري بعمق العلاقات الأخوية الإماراتية المصرية والنمو والتطور المستمرين الذي تشهده مجالات التعاون المشترك بينهما.