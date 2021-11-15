الجيش الروسي يراقب .. سفينة القيادة للبحرية الأمريكية تدخل البحر المتوسط

الشارقة - اميمة ياسر - بدأت "ماونت ويتني"، السفينة الرائدة في الأسطول السادس التابع للبحرية الأمريكية، الانتقال من البحر الأسود إلى البحر الأبيض المتوسط بعد الانتهاء من العمليات والتدريبات مع شركاء الناتو، حسبما ذكرت البحرية على "تويتر".

وجاء في البيان أن "السفينة الرائدة في الأسطول السادس للبحرية الأمريكية ماونت ويتني ... بدأت انتقالها جنوبا من البحر الأسود إلى البحر المتوسط ​​بعد استكمال العمليات والتدريبات البحرية مع حلفاء وشركاء الناتو في 15 نوفمبر/تشرين الثاني".

كما أشار إلى أنه يوجد على متن السفينة طاقم من الأسطول السادس الأمريكي وقيادة قوات الضرب والدعم البحرية التابعة لحلف الناتو (STRIKFORNATO).

في وقت سابق، أعلن الأسطول السادس للبحرية الأمريكية أن سفينة القيادة الرئيسية "ماونت ويتني" كانت متوجهة إلى البحر الأسود للقيام بعمليات مشتركة مع قوات الناتو.

صرحت وزارة الدفاع الروسية، في وقت سابق، أن الجيش الروسي يراقب تحركات سفن البحرية الأمريكية في البحر الأسود.