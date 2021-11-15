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إنفجار السيارة بالإرهابي .. بطولة سائق منعت كارثة خارج مستشفى النساء بمدينة ليفربول في بريطانيا

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الشارقة - اميمة ياسر - أغلق سائق سيارة الأجرة التي انفجرت مساء أمس الأحد أمام مستشفى في ، أبواب سيارته على الإرهابي المحتمل لمنعه من الخروج ما حال دون وقوع انفجار هائل، حسب صحيفة "صن" البريطانية.

وفي وقت سابق قالت الشرطة البريطانية إن راكبا في سيارة أجرة لقي مصرعه في موقع الانفجار، في حين أصيب السائق، وتم نقله إلى المستشفى وحالته مستقرة.

وأضافت أن العمل لا يزال جاريا للوقوف على حيثيات الحادث، مشيرة إلى أن كل الاحتمالات مفتوحة فيما يتعلق بسبب الانفجار، لكن في ضوء الكيفية التي حدث بها والتزاما بالحذر، تقود شرطة مكافحة الإرهاب التحقيق بمساعدة شرطة مرسيسايد.

وأعلنت الشرطة عن اعتقال ثلاثة أشخاص بعد انفجار سيارة خارج مستشفى النساء بمدينة ليفربول في شمال إنجلترا.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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