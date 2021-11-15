بمشاركة 90 دولة.. برومو معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية إديكس - 2021

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

نشر الموقع الرسمي لوزارة الدفاع، اليوم الإثنين، برومو معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إديكس - 2021، والذي يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في الفترة من 29 نوفمبر حتى 2 ديسمبر، بمركز مصر للمعارض الدولية.

يشارك في المعرض عدد كبير من الشركات العالمية لعرض أحدث المنظومات الدفاعية على مستوى العالم.

ويقام معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيدكس - 2021"، بالتزامن مع منتدى القوات الجوية المصرية الدولي الأول والذي يقام في 28 نوفمبر الجاري، بمشاركة أكثر من 90 دولة من مختلف دول العالم.

وقال المهندس محمد أحمد مرسى، وزير الانتاج الحربي، إن معرض إيديكس 2021، يمثل تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لعرض منتجات الدولة فى التصنيع العسكرى، بالاضافة إلى أن تنظيم المعارض يمثل صورة لاستقرار الدولة وعلاقاتها القوية مع الدول المشاركة.

وأكد الوزير أن المعرض تقدم له حتى الآن ما يقرب من 340 شركة تمثل 32 دولة، متوقعا أن يزداد العدد خلال الأيام المقبلة، رغم ظروف وتحديات فيروس كورونا، كما تقدم 12 وزيرا فى الدول المذكورة بطلب دعوة للحضور.

وأضاف مرسي أن شاسيه عربة هامر يتم تصميمه داخل مصانع الوزارة، وانه يتم انتاجه فى مصنع ٢٠٠ الحربى على مراحل، تنتهي بعد 3 سنوات.