قطع الكهرباء عن 15 منطقة في الإسكندرية اليوم.. تعرف عليها

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية- محمد عامر:
أعلنت شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، قطع التيار اليوم الاثنين، عن 15 منطقة في المدينة لمدة ٣ ساعات، بسبب أعمال الصيانة.
وأوضحت الشركة في بيان لها، اليوم الإثنين، أن المناطق المقرر قطع الخدمة عنها بدءًا من صباح اليوم هي:
- المندرة "شارع النبوي المهندس".
- خورشيد " مصنع شوقي هلال".
- الرأس السوداء "عزبة إبراهيم موسى – حوض 10".
- سيدي بشر " الحرملك - النحاس".
- فلمنج "شارع بيتري".
- العوايد "عزبة البحر".
- الإبراهيمية "قصر السلام – طريق الحرية – شاره الأندلس – شارع المعز".
- محرم بك "شارع قنال السويس".
- الجمرك " شارع راغب".
- القباري "مساكن القباري – المعهد الأزهري".
- البيطاش "جاردن سيتي 1 و2".
- أبو تلات " شركة المنتجات المعدنية".
- مرغم "الوقاد – إسكندرية 2 الأفريقية".
- الحمام "الكيلو 39".
- العامرية "حسن علام – موبيل 1".