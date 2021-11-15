قطع الكهرباء عن 15 منطقة في الإسكندرية اليوم.. تعرف عليها

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية- محمد عامر:

أعلنت شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، قطع التيار اليوم الاثنين، عن 15 منطقة في المدينة لمدة ٣ ساعات، بسبب أعمال الصيانة.

وأوضحت الشركة في بيان لها، اليوم الإثنين، أن المناطق المقرر قطع الخدمة عنها بدءًا من صباح اليوم هي:

- المندرة "شارع النبوي المهندس".

- خورشيد " مصنع شوقي هلال".

- الرأس السوداء "عزبة إبراهيم موسى – حوض 10".

- سيدي بشر " الحرملك - النحاس".

- فلمنج "شارع بيتري".

- العوايد "عزبة البحر".

- الإبراهيمية "قصر السلام – طريق الحرية – شاره الأندلس – شارع المعز".

- محرم بك "شارع قنال السويس".

- الجمرك " شارع راغب".

- القباري "مساكن القباري – المعهد الأزهري".

- البيطاش "جاردن سيتي 1 و2".

- أبو تلات " شركة المنتجات المعدنية".

- مرغم "الوقاد – إسكندرية 2 الأفريقية".

- الحمام "الكيلو 39".

- العامرية "حسن علام – موبيل 1".