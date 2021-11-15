ارتفاع سعر الدينار الكويتي اليوم.. أسعار العملات العربية مقابل الجنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى عيد:

ارتفع سعر الدينار الكويتي اليوم الاثنين للشراء مقابل الجنيه خلال بداية التعاملات، في البنك الأهلي المصري، مقارنة بمستواه أمس، بينما انخفض سعر الريال القطري للبيع، واستقرت أسعار عدد من العملات العربية الأخرى.

ويرصد الخليج 365 أسعار أهم العملات العربية مقابل الجنيه يوميا مقارنة بمستواها في اليوم السابق، بحسب بيانات البنك الأهلي المصري.

أسعار العملات العربية اليوم

سعر الدينار الكويتي اليوم: 49.31 جنيه للشراء، و52.10 جنيه للبيع، (بزيادة 19 قرشا للشراء).

سعر الريال السعودي اليوم: 4.18 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 4.26 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع.

سعر الدينار البحريني اليوم: 40.41 جنيه للشراء، و41.75 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري اليوم: 4.01 جنيه للشراء، و4.31 جنيه للبيع، (بانخفاض قرش واحد للبيع).

سعر الدينار الأردني اليوم: 21.75 جنيه للشراء، و22.23 جنيه للبيع.