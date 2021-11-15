إيران تدعو مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية لزيارتها

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 15 نوفمبر 2021 10:16 صباحاً - منذ 18 دقيقة

أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، اليوم الاثنين، عن توجيه دعوة للمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، لزيارة العاصمة طهران.

وقال خطيب زاده في مؤتمره الصحفي الأسبوعي ”تمت دعوة غروسي لزيارة إيران للقاء وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان“.

وأضاف ”غروسي سيأتي قريبا إلى طهران وقد وجهت إليه دعوة رسمية وجرى اقتراح موعد زيارته، وننتظر رده، ولديه علاقات وثيقة مع منظمة الطاقة الذرية الإيرانية“.

وكان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، جدد الجمعة الماضي، مطالبته للحكومة الإيرانية بزيارة طهران لتسوية بعض القضايا العالقة بين إيران والوكالة بشأن تنفيذ الاتفاق النووي ومراقبة الأنشطة الإيرانية.

وقال غروسي في تصريحات للصحفيين ”لا يوجد أي تواصل بين الحكومة الإيرانية الجديدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية وهذا أمر محيّر، ولم أتواصل مع حكومة الرئيس إبراهيم رئيسي منذ أن تشكلت قبل أشهر وعلاقتنا حاليا تقتصر على المباحثات التقنية“.

وفيما يتعلق بمستقبل مفاوضات فيينا المرتقبة أواخر نوفمبر الجاري لإحياء الاتفاق النووي بين إيران والقوى الدولية، قال خطيب زاده ”ينصب تركيزنا في فيينا على رفع جميع العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على إيران بشكل غير قانوني، وهذا الأمر مهم بالنسبة لنا“.

وأضاف ”المهم هو كيفية التوصل إلى اتفاق جيد في فيينا، حيث يكون الحوار موضوعا ثانويا“.

وفيما يتعلق بمطالبة الدول الأوروبية بضرورة استئناف محادثات فيينا عند نقطة توقفها في يونيو/ حزيران الماضي، ومعارضة طهران لذلك، قال خطيب زاده ”لا يهم من أن أين يجب أن تبدأ محادثات فيينا، من المهم بالنسبة لنا رفع العقوبات“.