الفصائل المسلحة في العراق تدفع نحو تقاسم السلطة بعد خسارتها الانتخابات النيابية

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 15 نوفمبر 2021 10:16 صباحاً - تدفع الفصائل المسلحة في العراق، نحو سيناريو حكومة التوافق، لضمان مكاسبها السياسية، عقب خسارتها المدوية في الانتخابات النيابية.

وأجرى العراق انتخابات برلمانية مبكرة، الشهر الماضي، لكن الخلافات بشأن نتائجها ما زالت مستمرة.

وحقق تحالف الفتح (المظلة السياسية للفصائل المسلحة) 16 مقعدا فقط، مقارنة بـ48 مقعدا حققها خلال الانتخابات السابقة عام 2018.

ويطالب هذا التحالف بشكل متكرر، بتشكيل حكومة توافق سياسي، للمشاركة فيها، والحصول على أكبر قدر ممكن من الوزارات والمناصب التنفيذية، في مسعى لضمان السيطرة، وكذلك تعزيز منافذ التمويل.

وعلى الرغم من عدم وضوح خريطة التحالفات إلى الآن، فإن قادة الفصائل المسلحة وإعلامها يعملون على تعزيز فكرة ”عدم جاهزية الوضع العراقي لإنشاء حكومة أغلبية سياسية، وأنه يجب الذهاب نحو حكومة التوافق“.

ويتبنى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، حكومة الأغلبية السياسية، بشكل واضح، لكنه يفتقد الشركاء الآخرين، فرغم قربه الواضح من تحالفي ”تقدم“ برئاسة رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي، والحزب الديمقراطي الكردستاني، بزعامة مسعود بارزاني، إلا أن هذين التحالفين غير واضحين في رؤيتهما حيال طبيعة الحكومة المقبلة.

وقال القيادي في تحالف قوى الدولة ضمن ”الإطار التنسيقي“، الذي يجمع الكتل الشيعية الرافضة لنتائج الانتخابات، رحيم العبودي، إن ”الحكومة المقبلة ستكون توافقية بامتياز، دون الخوض بمغامرة سياسية“، مشيرا إلى أن ”الجميع بانتظار انتهاء الطعون بنتائج الانتخابات“.

وأضاف العبودي في تصريح صحفي، أن ”حكومة الأغلبية الوطنية غير ممكنة، وما تؤيده أغلب القوى السياسية هو تشكيل حكومة توافقية وفقا لنتائج الانتخابات“.

ويرى المحلل السياسي، هافال مريوان، أن ”العملية السياسية في العراق لا تحكمها نتائج الانتخابات، بل إن الأطراف الحاملة للسلاح ترى أحقيتها في المشاركة بالحكومة، أيا كانت النتائج التي حققتها“، مشيرا إلى أن ”لجوء تلك المجموعات إلى الترويج لحكومة التوافق الوطني، لا يأتي حرصا على الوضع السياسي في البلاد، وإنما لضمان أكبر قدر ممكن من المكاسب“.

وأضاف مريوان في تصريح لـ“إرم نيوز“ أن ”الكتل السياسية لغاية الآن، لم تبلور رؤية واضحة حيال حكومة الأغلبية السياسية، وما زالت خجولة في طرح هذا الملف على الرأي العام العراقي“.

وأكد أن ”المجموعات المسلحة في حال تشكيل حكومة أغلبية سياسية، ستتلقى خسارة كبيرة، وتدهور أوضاعها، وهي تدرك ذلك جيداً“.