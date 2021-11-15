ما هو موقف واشنطن من ترشح سيف الإسلام القذافي للرئاسة؟

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 15 نوفمبر 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

علقت وزارة الخارجية الأمريكية،مساء الأحد، على تقديم سيف الإسلام القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية، معتبرة أن الشعب الليبي هو من يقرر من يمثله.

وقال نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط جوي هود في تصريح لقناة ”الحرة“ الأمريكية،“إن الشعب الليبي وحده من يقرر من سيمثله في الانتخابات المقبلة”.

وأضاف: ”أعتقد أن العالم كله لديه مشكلة مع ذلك فهو يعد أحد مجرمي الحرب ويخضع لعقوبات الأمم المتحدة ولعقوبات أمريكية“، وفق تعبيره.

وأوضح أن ”من يترشح للانتخابات الرئاسية أمر يقرره الشعب الليبي، ولكن سيكون لدينا مع المجتمع الدولي الكثير من المشاكل إذا كان رجل مثله رئيساً لليبيا“.

وفي وقت سابق من يوم الأحد، قدم سيف الإسلام القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، ملف ترشحه لرئاسة البلاد شخصيا، لمفوضية الانتخابات في سبها، جنوب ليبيا.

وقال مدير إدارة التواصل والتوعية بالانتخابات في المفوضية العليا للانتخابات، خالد المناعي، لقناة ”ليبيا الأحرار: ”إن سيف الإسلام القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، قدّم أوراق ترشحه للرئاسة في فرع المفوضية، بمدينة سبها“.

وفي كلمة مقتضبة عقب تقديم أوراق ترشحه للرئاسة، قال سيف الإسلام ”ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين.. والله غالب على أمره“.

وجاءت هذه الخطوة بعد تضارب الاحتمالات بشأن تقديم القذافي الابن ترشحه لهذا الاستحقاق الانتخابي، لا سيما بعد عودة محمد أحمد الشريف، أمين عام جمعية الدعوة الإسلامية سابقا، إلى ليبيا، بعد أن غادرها سنة 2016، وتداول أنباء عن دعم سيف الإسلام له، كمرشح للانتخابات الرئاسية القادمة.