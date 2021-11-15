إنقاذ مهاجرين سوريين عبرا الحدود من روسيا البيضاء

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 15 نوفمبر 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

أنقذت منظمة بولندية غير حكومية اثنين من المهاجرين السوريين في ساعة متأخرة من مساء الأحد بعد أن عبر الشقيقان الحدود من روسيا البيضاء ودخلا لمسافة 40 كيلومترا في الأراضي البولندية.

وسافر آلاف المهاجرين إلى روسيا البيضاء على أمل دخول الاتحاد الأوروبي ليجدوا أنفسهم محاصرين على الحدود في ظروف مناخية متجمدة.

وقال شهود من رويترز إن الأخوين قادر (39 عاما) ولواس (41 عاما) من حمص كانا فاقدين للوعي تقريبا ومجهدين للغاية لدرجة لا تسمح لهم بالتحدث عندما وصل المسعفون لمساعدتهم بالقرب من قرية توبجيكالي. ولم يتم الكشف عن لقب الشقيقين.

وقالت أجاتا كولودزيج من مؤسسة أوكاليني الخيرية البولندية ”وجدنا رجلين في الغابة، وهما في حالة سيئة للغاية، ولم يتمكنا من التواصل معنا“.

وأضافت ”لم نتمكن من الحصول على أي معلومات منهما، باستثناء اسميهما، لذلك قررنا استدعاء سيارة إسعاف“.

ووصلت سيارة الإسعاف والشرطة البولندية إلى مكان الحادث بعد فترة وجيزة. وقالت كولودزيج إن الأخوين، اللذين قضيا أربعة أيام في الغابة، نُقلا إلى المستشفى.

وكانت الشرطة البولندية قد قالت يوم السبت إنه تم العثور على جثة شاب سوري بالقرب من الحدود. ولقي ما لا يقل عن ثمانية مهاجرين حتفهم بالفعل وتتزايد المخاوف على سلامة الآخرين مع حلول فصل الشتاء.

والأربعاء الماضي، قالت الشرطة البولندية إنها احتجزت أكثر من 50 مهاجرا عبروا الحدود إلى بولندا من بيلاروس خلال الساعات الـ 24 الماضية، وما زالت تبحث عن آخرين.