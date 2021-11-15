محمد بن زايد يزور تركيا بعد 10 سنوات!

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 15 نوفمبر 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

أفادت وسائل إعلام تركية أمس الأحد، بأن ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، سيصل تركيا صباح اليوم الاثنين، في زيارة رسمية يلتقي خلالها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وكانت آخر زيارة لبن زايد إلى تركيا في فبراير 2012.

ونقلت صحيفة ”اندبندنت تركية“ عن مصادر مطلعة، أن ولي عهد أبو ظبي سيناقش مع الرئيس التركي عدة قضايا مهمة في مقدمتها الملف الاقتصادي والعلاقات الثنائية بين البلدين.

وبحسب المصادر ذاتها، فإن من أهم البنود التي ستتم مناقشتها بما يتصل بالجانب الاقتصادي، فتح طريق تجاري بين تركيا والإمارات يمر من إيران من أجل اختصار مدة الرحلات التجارية.

وكانت وسائل إعلام تركية أكدت أن تركيا وقعت اتفاقين منفصلين مع كل من الإمارات وباكستان بشأن طريق شحن جديد لنقل البضائع، يختصر المدة الزمنية اللازمة للشحن عبر قناة السويس.

وتأتي الزيارة المرتقبة، بحسب الصحيفة التركية، بعد اتصال أجراه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد، في أغسطس/آب الماضي، وبعد المكالمة بأسبوعين استقبل أردوغان، في أنقرة، وفدا إماراتيا برئاسة الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، مستشار الأمن الوطني في الإمارات.

وأكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في تصريحات أدلى بها عقب اللقاء، أن الإمارات طرف محوري في المنطقة، مشيرا إلى تطلعه إلى لقاء ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد في المرحلة المقبلة.

وأشار إلى إجراء نقاشات مهمة حول الاستثمارات الإماراتية في تركيا، مبينا أن لدى الإماراتيين خططا استثمارية جادة للغاية، مبديا أمله أن تطلق الإمارات استثمارات جادة في تركيا.